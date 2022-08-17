Вдарить з новою силою: які гадощі Путін і його армія приготували українцям на День Незалежності

Від 24 лютого усі українці живуть у стані підвищеної тривоги, адже щодня зберігається загроза чергових цинічних ударів армії Росії. Потенційні ризики зростають напередодні пам’ятних дат і свят, як це було на Великдень, у День Державності, у День Повітряних сил ЗСУ тощо.

Країна-агресорка Росія любить використовувати символічні дати для своїх "привітань", тому 24 серпня окупанти можуть використати для чергових атак. Так, усе більше експертів сходяться на думці, що на День Незалежності України є підвищена загроза масованих обстрілів з боку РФ.

До чого саме готуватися українцям напередодні Дня Незалежності і що кажуть експерти про можливі обстріли 24 серпня, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Прогнози експертів та політологів

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни накопичують ракети для декількох ударів в період від 23 до 25 серпня. І нинішні рідкісні та короткі тривоги по областях він називає «затишшям перед бурею».

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«Окупанти розуміють, що 24 серпня – це буде День Незалежності України. 23 серпня ми ще святкуємо День Державного Прапора України. Я думаю, вони просто накопичують ту кількість ракет для того, щоб завдати, максимально за можливості, масований ракетний удар по нашій території. Можливо, буде декілька (ракетних ударів - ред.), які вони розтягнуть в часі. Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, перед бурею", – попереджає Олег Жданов.

Політолог Петро Олещук, коментуючи ризики для України на 23-24 серпня, зауважив, що у Кремля існує традиція - псувати свята, тиснути психологічно на українців саме у подібні дні.

«Логічно очікувати, що на цей день вони приготували щось таке особливе», - висловився політолог в ефірі FreeДом.

Політолог Тарас Семенюк теж каже, що Росія, очевидно, готує провокації на День Незалежності України. А військовий експерт Олександр Коваленко вказує на те, що окупанти останнім часом масово знімають зі зберігання і звозять до України зенітні керовані ракети для С-300, які переважно використовують на поверхні.

Наступ на Київ

Велике занепокоєння викликають дії Росії у мешканців столиці, яка, за словами мера Києва Віталія Кличка, є серцем держави і завжди буде ціллю окупантів. Утім, Олег Жданов пояснює, що до Києва можуть дістати ракети, які пускатимуться з винищувальної авіації, але техніка на території Білорусі не загрожує українській столиці. Можливість повторного наступу на Київ заперечує й міський голова Віталій Кличко.

«Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж, ми значно краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому», - наголошує Кличко.

Що відбувається у Білорусі

Підтвердженням того, що країна-терористка готується до потужного удару, може бути, зокрема, і накопичення техніки на аеродромі в «Зябрівці» (Білорусь) поряд з Гомелем, звідки на День Державності Росія випустила понад 20 ракет по Україні.

За даними моніторингової групи "Білорускі гаюн", в Білорусі перебуває щонайменше 14 ракетних комплексів С-400 і близько 60 ракет до них. На аеродромі "Зябровка" до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф".

«Аналіз ситуації на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями», - повідомляють білоруські активісти.

Крім того, варто зауважити, що у Білорусі останнім часом фіксується підвищена військова активність. Наприклад, за добу 15 серпня у Білорусі помітили рух танків, Уралів, МАЗів та інших бронемашин ЗС РБ, польоти винищувачів, а також пересування польових кухонь та навіть біотуалетів.

Днем раніше, 14 серпня, у Білорусі помітили рух КАМАЗів, МАЗів та інших бронемашин ЗС РБ, а також польоти вертольотів.

А 13 серпня лише у Бресті бачили сім автобусів із солдатами на базі МАЗу ЗС РБ.

Що кажуть у Генштабі і ЗСУ

Про небезпеку з боку Білорусі попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він заявив, що розташування ракетних систем уздовж держкордону з боку Білорусі, зокрема на аеродромі "Зябрівка", викликає занепокоєння.

Своєю чергою, спікер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат уточнив, що зараз армія РФ концентрує ракети на території Білорусі і може звідти завдати масованого удару по території України до Дні Незалежності. За його словами, будь-який літак, який прилітає до Білорусі, перевозить озброєння і потрібно готуватися до всього.

«На території Білорусі ми постійно спостерігаємо переміщення військ, а також перевезення боєкомплектів, ракет "Іскандер" та інших ракет. Це відбувається постійно. Якщо прилітає з Росії Іл-76 на територію Білорусі, то зрозуміло, що він привозить озброєння», – зазначив полковник Юрій.

Натомість ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко, зауважив, що хоч Путін точно не пропустить 23-24 серпня, але українські Збройні сили готові відбивати ворожі атаки.

«Комплекси С-300 одночасно може працювати один дивізіон. Тут питання - по яких цілях і по яких ракетах. Зенітно-ракетні комплекси, які перебувають на озброєнні Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ, розроблялися ще наприкінці минулого століття, і тому призначалися для знищення аеродинамічних повітряних цілей, таких як: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА. Як відомо, росіяни застосовують зокрема сучасні ракети, які летять по балістичній траєкторії і мають кілька швидкостей звуку. Саме ці ракети являють собою складну мішень для наших сучасних ЗРК та винищувачів авіації, які теж розроблялися хоч із врахуванням модифікації, але минулого століття, ще радянські зразки», - говорить Романенко.

Він додав, що "хлопки" поблизу аеродрому "Зябрівка" в Білорусі, де за інформацією підірвався танк (8 разів) "говорять про багато про що".

«Ми не займаємо пасивну позицію. Знищувати ракети можна і в повітрі. Це - один варіант, бо є сучасні засоби. Ми по них відпрацьовуємо авіацією і ЗРК, чи знищувати носії, ті самі "Іскандери", потрібно знищувати до пуску. "Калібри" треба знищувати, завдаючи ударів по відповідних кораблях, катерах і підводних човнах. Чорноморського флоту. Досвід у нас є, починаючи з флагмана "Москва" та закінчуючи іншими. Також потрібно знищувати носії цих ракет повітряного базування на аеродромах чи у повітрі», - каже Ігор Романенко.

Крім того, є ризик, що Росія влаштує провокацію напередодні Дня Незалежності, щоб остаточно втягнути Білорусь у війну. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов наголошує, що російська армія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, із загибеллю іноземців.

«Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України, росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії», — попередив Олексій Громов.

Попередження від РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов ще минулого тижня попередив, що не все може опинитися під контролем України, але це нормально в умовах війни. За його словами, точно відомо про підготовку РФ провокації проти президента України Володимира Зеленського.

«Вони (росіяни – ред.) цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках... Від росіян можна чекати чого завгодно. Це не залежить від дати. У них є свій доволі простий і зрозумілий для всього світу план – знищення нас як країни, держави і нації. Наше завдання – цього не допустити», – розповів посадовець.

Де росіяни тримають озброєння

За даними воєнно-політичного оглядача Олександра Коваленка, на початок серпня на аеродромі 929-го державного льотно-випробувального центру міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який розташований на авіабазі Ахтубінськ в південному військовому окрузі, було сконцентровано до 30 ракет Х-47 "Кинджал".

На аеродром "Бельбек", що в тимчасово окупованому Криму, перекинули чотири винищувачі МіГ-31 з аеродрому Кущівського краснодарського краю.

«Цього тижня з Улан-уде зафіксували вихід ешелонів із боєприпасами у складі 28 вагонів, з ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 зенітно-ракетних установок. До кордону з Україною ешелон прибуде до 23 серпня. Все це говорить про те, що до 24 серпня окупанти можуть залучити комбіновані засоби ураження, щоб, як і властиво терористам, затьмарити День Незалежності України», - попередив він.

ЗАЕС

Не варто забувати і про ядерний шантаж росіян на ЗАЕС, яку вони захопили і регулярно обстрілюють. Російські опозиціонери припускають, що, можливо, диктатор Путін готує ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС саме на знаменну дату.

Утім, в це не вірить військовий експерт Олег Жданов, який вважає, що окупанти навряд ризикнуть знищити ЗАЕ. На його думку, росіяни продовжуватимуть обстрілювати Енергодар та територію Запорізької АЕС "за інерцією", а через певний час ситуація вщухне і повністю зійде нанівець.

«Так, небезпека існує. В будь-який момент ситуація може вийти з-під контролю. Вони хоч і криворукі, але не зовсім ідіоти. Ви ж пам'ятаєте, хто першим оголосив цю "загрозу". Це був генерал-майор військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. Це була людина, яка розуміла, про що говорить", – каже Жданов.

Додамо, що у разі аварії на ЗАЕС доведеться евакуювати понад 400 тисяч осіб із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Обстріли України 14 серпня: в окупованому Енергодарі загинув працівник ЗАЕС

До слова, 25 серпня також завершуються спільні навчання армій Росії та Білорусі.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ситуацію в окупованому Криму після серії вибухів.

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