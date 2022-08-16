Чим завершаться обстріли ЗАЕС окупантами: прогноз експерта

Росіяни, які цинічно обстрілюють Запорізьку АЕС для звинувачення в цьому ЗСУ, отримали зовсім іншу реакцію світу, аніж вони сподівалися.

Уже 42 держави та Євросоюз вимагають від Росії негайно вивести війська із Запорізької АЕС.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов 24 каналу.

На його думку, окупанти навряд ризикнуть знищити ЗАЕ. Він вважає, що росіяни продовжуватимуть обстрілювати Енергодар та територію Запорізької АЕС "за інерцією", а через певний час ситуація вщухне і повністю зійде нанівець.

Експерт висловив переконання, що ситуація із ЗАЕС - це звичайний блеф окупантів, в яких інстинкт самозбереження все ж візьме гору.

"Так, небезпека існує. В будь-який момент ситуація може вийти з-під контролю. Вони хоч і криворукі, але не зовсім ідіоти. Ви ж пам'ятаєте, хто першим оголосив цю "загрозу". Це був генерал-майор військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. Це була людина, яка розуміла, про що говорить", – висловився Жданов.

Як підтвердження своїх слів, Жданов анонімне інтерв'ю співробітників ЗАЕС, який розповів, що росіяни взяли документацію і чітко визначили місця, де можна вести вогонь, щоб не зашкодити АЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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