Ситуація на ЗАЕС: Подоляк попередив про загрозу "великої катастрофи"

Кремль вірить, що "керує ризиками", утім, Росія грається з вогнем, каже Михайло Подоляк.

Ядерний шантаж Росії, яка продовжує криваву війну проти України, може обернутися великою катастрофою.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму twitter.

"Росія грається з вогнем на ЗАЕС. Кремль вірить, що "керує ризиками", але припускається грубих помилок. Росіяни не мають персоналу, порушують протоколи безпеки, а ru-армія постійно влаштовує провокації. "Контрольований" ядерний шантаж може обернутися великою катастрофою", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олексій Мельник у вечірньому випуску новин ТСН за 15 серпня 2022 року пояснив, чи можна звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом.

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