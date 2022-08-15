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Настя Каменських натякнула на ймовірне повернення до України

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Настя Каменських натякнула на ймовірне повернення до України

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських показала нову світлину, ймовірно, зроблену вдома в Україні.

Виконавиця Настя Каменських заінтригувала ймовірним поверненням додому, до України.

Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала нову світлину, де артистка зображена у джинсовому комбінезоні та білій футболці. На знімку Настя сидить біля невеличкої яблуні та смакує врожай. Каменських зазначила, що найсолодші яблука лише вдома.

Також виконавиця поділилася, що яблуня біля дому дала перший врожай.

"Найсолодші яблука лише вдома. Цей солодкий момент, коли яблуня біля дому дала перший врожай", - поділилася артистка.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях під дописом прихильники Каменських вирішили, що їхня кумирка повернулася до України. Вони почали вітати знаменитість з поверненням:

  • Вітаємо вдома!
  • Ви вже вдома?
  • Вітаю з поверненням до рідної неньки!

Утім, чи дійсно Настя Каменських повернулася до України, наразі невідомо. Зірка поки не підтверджує це.

Зазначимо, за декілька днів до початку повномасштабної війни Настя Каменських разом з чоловіком, репером Потапом поїхала у відпустку до Іспанії. Від 24 лютого подружжя не поверталося до України.

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