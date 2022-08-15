Путін заявив, що російські війська чітко виконують усі цілі "спецоперації" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, знову висловився про цілі так званої "спецоперації". Цього разу кривавий очільник Кремля обмежився лише Донбасом.

Путін заявив, що його військові "чітко виконують всі поставлені завдання спецоперації" на сході України.

Про це очільник Кремля сказав під час виступу на відкритті форуму "Армія-2022", передають російські засоби масової пропаганди.

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"В ході "спеціальної військової операції" наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "ДНР і ЛНР", чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу", - цитує Путіна кремлівське пропагандистське видання "Риа Новости".

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися. Тепер держва-терористка хоче захопити низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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