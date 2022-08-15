Очільник Пентагону Ллойд Остін захворів на коронавірус

Остін зазначив, що має слабкі симптоми COVID-19.
Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив 15 серпня, що вкотре заразився коронавірусом COVID-19.
Як зазначають на сайті Пентагону, посилаючись на заяву Остіна, в нього виявляються слабкі симптоми захворювання.
"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю слабкі симптоми і піду на п'ятиденний домашній карантин відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC)", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, він продовжуватиме виконувати службові обов'язки з дому.
Остін також повідомив, що з президентом США Джо Байденом він востаннє контактував 29 липня.
Шеф Пентагону нагадав, що раніше хворів на коронавірус у січні. Тоді лікар повідомив йому, що завдяки повноцінній вакцинації та двом бустерним дозам вакцини від COVID-19 хвороба протікала не так важко.
"Я продовжу наступними днями консультуватися зі своїм лікарем", - додав Остін.
Напередодні чотири рази вакцинований голова компанії Pfizer захворів на COVID-19.
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