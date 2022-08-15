Руководитель Пентагона Ллойд Остин заболел коронавирусом

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил 15 августа, что в очередной раз заразился коронавирусом COVID-19.

Как отмечают на сайте Пентагона, ссылаясь на заявление Остина, у него выявляются слабые симптомы заболевания.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую слабые симптомы и пойду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", — говорится в сообщении.

По словам министра, он будет продолжать выполнять служебные обязанности из дома.

Остин также сообщил, что с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Шеф Пентагона напомнил, что раньше болел коронавирусом в январе. Тогда врач сообщил ему, что благодаря полноценной вакцинации и двум бустерным дозам вакцины от COVID-19 болезнь протекала не так тяжело.

"Я продолжу в последующие дни консультироваться со своим врачом", — добавил Остин.

Накануне четыре раза вакцинированный глава компании Pfizer заболел COVID-19.

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