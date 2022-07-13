Нова хвиля накриває Європу: у Польщі починає зростати захворюваність на коронавірус

Майже щодня поляки фіксують понад тисячу випадків коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

"З араз, цього тижня, ми маємо ситуацію, коли більшість днів кількість зареєстрованих випадків перевищує тисячу. Ця кількість досліджень становить близько 6000. І зростання, яке ми спостерігаємо з тижня в тиждень, призвело до того, що показник R, тобто, коефіцієнт поширення коронавірусу зріс до рівня, близького до 1,5, що є одним із найвищих показників, які ми бачили за час пандемії ", – сказав він.

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За словами директора з вакцин Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері, новий підвид Омікрону "BA.5" поширився у багатьох країнах світу, і Європі загрожує нова хвиля COVID-19. Він додав, що зростання захворюваності зумовлене вірусами BA.4 та BA.5.

Згідно з поточними прогнозами, ці підвиди стануть домінантними у всіх європейських країнах і, можливо, витіснять усі інші штами до кінця липня.

Доктор Майкл Райан, виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій, заявив, що хвиля, яка зараз накриває Європу, може бути гіршою, аніж здається. Він зауважив, що недостатня кількість тестування може приховувати справжнє поширення пандемії.

Він додав, що у багатьох європейських країнах спостерігається збільшення кількості госпіталізацій. Разом з тим, не йдеться про лікування хворих у відділеннях інтенсивної терапії, тому вакцини, як і раніше, працюють дуже добре.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити четверту дозу вакцини проти коронавірусу.

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