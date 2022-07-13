Кулеба про експорт зерна: "Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії"

Україна сьогодні перебуває на порозі угоди з Росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок. Водночас Росія не бажає вирішити цю проблему.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що таким чином Росія хоче показати країнам Африки та Азії, що вона хоче врятувати їх від нестачі продовольства. Однак єдине, чого хоче РФ, - це зробити Україну слабшою.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю виданню El Pais.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, то експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони і далі наполягатимуть на важливості переговорів", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що Україна готова експортувати своє зерно на міжнародний ринок, адже інші країни його також "відчайдушно потребують".

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"Ми знаходимося в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорті", - зазначив міністр.

При цьому, за словами очільника МЗС, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала своє зерно, адже таким чином ми ставатимемо ще сильнішими.

"Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Путін пообіцяв міжнародній спільноті розблокувати вивезення зерна з українських портів, вимагаючи натомість не давати Україні ракети для РСЗВ дальністю 300 кілометрів.

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