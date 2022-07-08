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Кулеба зустрівся з пані послом США: про що говорили

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Кулеба зустрівся з пані послом США: про що говорили

twitter.com/USAmbKyiv

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та пані посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили допомогу Україні у війні з Росією.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з пані послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це посол США повідомила у Twitter.

"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань", - зазначила вона.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відзначив допомогу США для України, водночас сказавши, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.

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