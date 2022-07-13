Вісім "прильотів": окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)

Армія російських окупантів продовжує обстрілювати Сумську область.
Ніч проти середи, 13 липня, видалася в регіоні спокійною. Втім, зранку армія країни-агресорки обстріляла одне з сіл в Путивльскому районі.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Окупанти відкрили вогонь по населеному пункті о 06:00. Зафіксовано вісім "прильотів".
"Потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок", - йдеться у повідомленні голови області.
Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.
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