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Вісім "прильотів": окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)

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Вісім "прильотів": окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)

Фото: Associated Press

Армія російських окупантів продовжує обстрілювати Сумську область. 

Ніч проти середи, 13 липня, видалася в регіоні спокійною. Втім, зранку армія країни-агресорки обстріляла одне з сіл в Путивльскому районі.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти відкрили вогонь по населеному пункті о 06:00. Зафіксовано вісім "прильотів". 

"Потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок", - йдеться у повідомленні голови області.

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© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.

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