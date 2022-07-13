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Російські військові знову цілилися по Одещині: з'явилися подробиці

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Російські військові знову цілилися по Одещині: з'явилися подробиці

Фото: УНІАН

Російські окупанти атакували Одещину ракетами.

12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. На щастя, жодна з них не долетіла.

Про це повідомив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, усі чотири ракети, випущені росіянами, "самоліквідувалися" і впали в море. Наразі, Братчук каже, ситуація в регіоні повністю контрольована, однак загрози атак – висока.

"Імовірність ворожих ракетних атак – висока. Ворожі ракети вже іноді перестають долітати до цілі, самоліквідовуються і падають у море, як це було напередодні, коли лунав сигнал повітряної тривоги. Чотири ракети не долетіли, хоча були спрямовані на Одеську область", – повідомив спікер ОВА.

Братчук додав, що на Одещині не припиняється робота зі знешкодження боєприпасів часів Другої світової війни. У зв'язку з цим він закликав мешканців не торкатися підозрілих предметів, довіривши розмінування професіоналам.

За його даними, окупанти утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі 4 носії опреативно-тактичних ракет "Калібр" та продовжують контролювати морські комунікації в Азовському морі.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря –  25 суден, з них 9 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 20 судно, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додав Братчук.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ, тисячі людей залишилися без світла.

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