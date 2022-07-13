Російські військові знову цілилися по Одещині: з'явилися подробиці

Російські окупанти атакували Одещину ракетами.
12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. На щастя, жодна з них не долетіла.
Про це повідомив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, усі чотири ракети, випущені росіянами, "самоліквідувалися" і впали в море. Наразі, Братчук каже, ситуація в регіоні повністю контрольована, однак загрози атак – висока.
"Імовірність ворожих ракетних атак – висока. Ворожі ракети вже іноді перестають долітати до цілі, самоліквідовуються і падають у море, як це було напередодні, коли лунав сигнал повітряної тривоги. Чотири ракети не долетіли, хоча були спрямовані на Одеську область", – повідомив спікер ОВА.
Братчук додав, що на Одещині не припиняється робота зі знешкодження боєприпасів часів Другої світової війни. У зв'язку з цим він закликав мешканців не торкатися підозрілих предметів, довіривши розмінування професіоналам.
За його даними, окупанти утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі 4 носії опреативно-тактичних ракет "Калібр" та продовжують контролювати морські комунікації в Азовському морі.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 20 судно, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додав Братчук.
Нагадаємо, окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ, тисячі людей залишилися без світла.
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