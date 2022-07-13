Президент Шрі-Ланки втік на Мальдіви – BBC

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни на військовому літаку на тлі масових протестів через економічну кризу.

За даними ВВС, Готабая Раджапакса прилетів на Мальдіви зі своєю дружиною та двома співробітниками служби безпеки.

Вони прибули до столиці Мале близько 03:00 за місцевим часом.

Президент переховувався після того, як натовп штурмував його резиденцію.

Джерело BBC повідомило, що Раджапакса не залишиться на Мальдівах і має намір поїхати до третьої країни.

Його брат, колишній міністр фінансів Безіл Раджапакса, також залишив Шрі-Ланку та, як кажуть, прямує до США.

Нагадаємо, 9 липня на Шрі-Ланці тисячі протестувальників взяли штурмом палац президента. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

Згодом протестувальники підпалили будинок прем’єра, а у президентському палаці влаштували розваги.

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