Прем'єр Шрі-Ланки пішов у відставку

Сьогодні, 9 липня, сотні протестувальників увірвалися на територію резиденції президента Шрі-Ланки.
Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку на тлі політичної кризи в країні.
Про це він повідомив у Twitter.
"Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра", - йдеться у дописі.
To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) July 9, 2022
To facilitate this I will resign as Prime Minister.
Нагадаємо, 9 липня на Шрі-Ланці тисячі протестувальників взяли штурмом палац президента.
Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.
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