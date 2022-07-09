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Прем'єр Шрі-Ланки пішов у відставку

Прем'єр Шрі-Ланки пішов у відставку

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Прем'єр Шрі-Ланки пішов у відставку

Фото/Twitter: Ranil Wickremesinghe

Сьогодні, 9 липня, сотні протестувальників увірвалися на територію резиденції президента Шрі-Ланки.

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку на тлі політичної кризи в країні.   

Про це він повідомив у Twitter.

"Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 9 липня на Шрі-Ланці тисячі протестувальників взяли штурмом палац президента.

Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

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