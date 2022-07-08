Колишній прем'єр-міністр Японії помер після нападу

Колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе, на якого 8 липня був скоєний замах, помер у реанімації внаслідок отриманого вогнепального поранення.

Про це повідомляє Національна телерадіокомпанія Японії NHK.

"Джерела Ліберально-демократичної партії повідомляють, що колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, політик помер у лікарні, де йому надавали допомогу після замаху.

Нагадаємо, політика серйозно поранено під час виступу в місті Нара під час передвиборчої кампанії. Як повідомляють очевидці, пролунало щонайменше два постріли. Підозрюваного в нападі на політика також затримали та взяли під варту за замах на вбивство, він не чинив опору. Це 40-річний Тецуя Ямагамі, мешканець міста Нара, де виступив політик.

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