В експрем’єра Японії Сіндзо Абе вистрілили під час публічної промови

Наразі він перебуває у лікарні.

Про це повідомило NHK.

Напад стався у Нарі, де Абе виступав із промовою напередодні недільних виборів до верхньої палати парламенту. Поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство.

"Поліція заарештувала 41-річного Ямагамі Тецуя в місті Нара за звинуваченням у спробі вбивства. Кажуть, на місці вилучили рушницю, яку ймовірно тримав підозрюваний", — ідеться у повідомленні.

За даними поліції, в Абе стріляли ззаду.

Довідка: Сіндзо Абе найдовше обіймав посаду з усіх японських прем'єрів - у 2006 - 2007 роках і від 2012 до 2020 року. Потім він пішов у відставку за станом здоров'я.

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