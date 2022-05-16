Під час від’їзду священника на Тайвань у церкві в США пролунали постріли

Під час від’їзду священника на Тайвань у церкві в США пролунали постріли

Нападник відкрив вогонь у церкві в південній Каліфорнії, вбивши одну людину і важко поранивши п’ятьох.

У неділю, 15 травня, у пресвітеріанській церкві в Лагуна-Вудс, що в штаті Каліфорнія, під час обіднього бенкету на честь від’їзду місцевого священника на Тайвань, сталася стрілянина.

Про це повідомляє The New York Times.

Озброєний двома пістолетами чоловік напав на обідній бенкет у церкві, яку називають “тайванською”, бо її прихожани - переважно вихідці з цієї країни.

Нападник убив одну людину та поранив ще п’ятьох, перш ніж прихожани накинулися на нього, зв’язали його подовжувачем і роззброїли.

“Вони продемонстрували винятковий героїзм і хоробрість. Можна з упевненістю сказати, що якби вони не втрутилися, ця ситуація могла б бути набагато гіршою”, — сказав заступник шерифа Джефф Хеллок.

Прихожани церкви говорять, що не впізнали стрільця і раніше не бачили його в церкві. Чоловік відкрив вогонь, коли усі фотографувалися з пастором, який від’їжджав до Тайваню.

Департамент шерифа затримав підозрюваного, який виявився азіатом віком 60 років. У нього були два комерційно доступних пістолети.

Мотив злочину залишається неясним. Поліцейські чиновники заявили, що не знають, чи був інцидент пов’язаний із етнічною ненавистю.

Нагадаємо, напередодні цього злочину в американському місті Баффало в штаті Нью-Йорк 18-річний хлопець з автоматичної рушниці розстріляв понад десять людей у супермаркеті. Він транслював свій злочин у прямому ефірі в Інтернеті.

Релігійна громада чи терористична організація: роль РПЦ у війні проти України

Читайте також: