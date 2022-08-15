Настя Каменских намекнула на вероятный возврат в Украину

Исполнительница Настя Каменских заинтриговала вероятным возвращением домой в Украину.

В своем Instagram знаменитость опубликовала новую фотографию, где артистка изображена в джинсовом комбинезоне и белой футболке. На снимке Настя сидит возле небольшой яблони и наслаждается урожаем. Каменских отметила, что самые сладкие яблоки только дома.

Также исполнительница поделилась, что яблоня возле дома дала первый урожай.

"Самые сладкие яблоки только дома. Этот сладкий момент, когда яблоня возле дома дала первый урожай", — поделилась артистка.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях под постом поклонники Каменских решили, что их кумирка вернулась в Украину. Они начали поздравлять знаменитость с возвращением:

Поздравляем дома!

Вы уже дома?

Поздравляю с возвращением к родной неньке!

Впрочем, действительно ли Настя Каменских вернулась в Украину, пока неизвестно. Звезда пока не подтверждает это.

Отметим, что за несколько дней до начала полномасштабной войны Настя Каменских вместе с мужем, рэпером Потапом уехала в отпуск в Испанию. С 24 февраля супруги не возвращались в Украину.

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