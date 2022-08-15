Ситуация на ЗАЭС: Подоляк предупредил об угрозе "крупной катастрофы"

Кремль верит, что "управляет рисками", впрочем, Россия играет с огнем, говорит Михаил Подоляк.
Ядерный шантаж России, которая продолжает кровавую войну против Украины, может обернуться большой катастрофой.
Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем twitter.
"Россия играет с огнем на ЗАЭС. Кремль верит, что "руководит рисками", но допускает грубые ошибки. Россияне не имеют персонала, нарушают протоколы безопасности, а ru-армия постоянно устраивает провокации. "Контролируемый" ядерный шантаж может обернуться большой катастрофой", – заметил Подоляк.
Напомним, ранее военный эксперт Алексей Мельник в вечернем выпуске новостей ТСН за 15 августа 2022 года объяснил, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.
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