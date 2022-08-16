Чем завершатся обстрелы ЗАЭС оккупантами: прогноз эксперта

Россияне, цинично обстреливающие Запорожскую АЭС для обвинения в этом ВСУ, получили совсем другую реакцию мира, чем они надеялись.

Уже 42 государства и Евросоюз требуют от России немедленно вывести войска из Запорожской АЭС.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов 24 канала.

По его мнению, оккупанты вряд ли рискнут уничтожить ЗАЭ. Он считает, что россияне будут продолжать обстреливать Энергодар и территорию Запорожской АЭС "по инерции", а через некоторое время ситуация утихнет и полностью сойдет на нет.

Эксперт выразил убеждение, что ситуация с ЗАЭС — это обычный блеф оккупантов, у которых инстинкт самосохранения все же возобладает.

"Да, опасность существует. В любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Они хоть и криворукие, но не совсем идиоты. Вы же помните, кто первым объявил эту "угрозу". Это был генерал-майор войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Это был человек, понимавший, о чем говорит", – высказался Жданов.

В подтверждение своих слов, Жданов анонимно интервью сотрудников ЗАЭС, который рассказал, что россияне взяли документацию и четко определили места, где можно вести огонь, чтобы не помешать АЭС.

Напомним, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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