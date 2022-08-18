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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мешканців

Фото: Associated Press

Армія агресорки Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донеччини.

Протягом минулої доби, 17 серпня, російські військові вбили ще трьох мешканців регіону. Загалом відомо про 739 загиблих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула в Нетайловому,  одна - в Авдіївці, а одна - у Курахівці. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли ворожої армії семеро шість отримали поранення. Найбільше потерпілих у селі Нетайлове - троє.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російські окупанти сподівалися до червня захопити всю Донецьку область, проте і досі Україна котролює 45% території області. За словами голови ОВА Павла Кириленка, бої йдуть за кожен метр нашої землі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
243
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