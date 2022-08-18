В течение суток россияне убили в Донецкой области трех жителей

Армия агрессорки Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донбасса.
За прошедшие сутки, 17 августа, российские военные убили еще троих жителей региона. Всего известно о 739 погибших.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских обстрелов один человек погиб в Нетайлово, один — в Авдеевке, а один — в Кураховке. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Из-за обстрелов вражеской армии семь шесть получили ранения. Больше всего пострадавших в селе Нетайлово – трое.
Как сообщалось, российские оккупанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области. По словам главы ОВА Павла Кириленко, бои идут за каждый метр нашей земли.
Читайте также:
- Россия утром ударила по Харькову: разрушено общежитие, много пострадавших и погибшее
- Угроза ракетных ударов высока: в Черном море Россия держит 16 "Калибров"
- В Кремле намеренно квалифицируют удары по Крыму как теракты: в ISW объяснили — почему