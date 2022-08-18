В течение суток россияне убили в Донецкой области трех жителей

За прошедшие сутки, 17 августа, российские военные убили еще троих жителей региона. Всего известно о 739 погибших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб в Нетайлово, один — в Авдеевке, а один — в Кураховке. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Из-за обстрелов вражеской армии семь шесть получили ранения. Больше всего пострадавших в селе Нетайлово – трое.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, российские оккупанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области. По словам главы ОВА Павла Кириленко, бои идут за каждый метр нашей земли.

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