МОЗ: Робота медиків в окупації не вважатиметься колабораціонізмом

Медики, які залишилися на окупованих територіях можуть продовжувати свою роботу.

Діяльність лікарів в окупації не кваліфікуватимуть як співпрацю з окупантами.

Про це в інтервʼю "РБК-Україна" розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Це була наша позиція, яку ми узгоджували з силовими структурами, і робили з цього приводу декілька заяв. Співпраця з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована — це можна вважати колабораціонізмом", — пояснив Ляшко.

За його словами, медик буде виправданий, якщо його кроки були необхідні для виживання.

"Наші нехай працюють і надають медичну допомогу. Можливо, виникнуть якісь речі, які вони будуть вимушені робити, бо це питання їхнього виживання. Це не співпраця — це виживання. Але якщо людина сама проявила ініціативу, захотіла очолити якийсь умовно створений "департамент охорони здоровʼя" і підтримує окупантів — тоді, зрозуміло, що це співпраця", — додав міністр.

Нагадаємо, у МВС зазначили, що покарання за колаборацію з РФ у кожному випадку визначається окремо.

Якщо людина співпрацювала із загарбниками та надавала їм якусь інформацію, то тоді людина буде притягнута до відповідальності і їй буде вручена підозра.

"1000$ віддав за пошук колаборантів!": голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Читайте також: