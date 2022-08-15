"Забрали на підвал": у Новій Каховці окупанти викрали лікаря

Так, у Новій Каховці окупанти викрали сімейного лікаря.

Про це повідомила директорка клініки, депутатка Новокаховської міської ради Ірина Лепень.

"Наших лікарів - окупанти кидають в підвали. У нас біда, нашого сімейного лікаря Артема Юрійовича Фартушного забрали на підвал орки. Зупинили на Каховській ГЕС в середу і разом з авто, на якому він приїздив до своїх пацієнтів в Нову Каховку загребли. Покажіть всьому світові, що всі типу обіцянки про процвітання разом з Росією це тупа брехня , бо не може розвиватися земля де панує насилля над людьми. Росія - країна терорист", - написала Ірена Лепень.

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