Після вихідних гривня ослабла: курс валют на 15 серпня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 15 серпня, ослаб на 3 копійки – до 40,03 грн/дол., щодо євро гривня здешевшала на 10 копійок – до 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,30 грн за дол., євро – 39,90 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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