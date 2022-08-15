Збирав дані для обстрілів Одещини: СБУ затримала агента спецслужб РФ

Зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів.

Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У своїх "доповідях" він:

надавав точні координати об’єктів оборони на карті;

детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;

інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення;

вказував кількість облаштованих укріплень.

Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Зрадник не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих російських Telegram-канала.

Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через один з месенджерів з представниками спецслужб Росії.

"Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність. Спілкування з куратором відбувалось з дотриманням конспірації. Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч.2 ст. 111 ККУ (Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві судять коригувальника обстрілів РФ по Кременчуку.

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