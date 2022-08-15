Голлівудський актор Лієв Шрайбер приїхав до Києва

Амбасадор UNITED 24 – онлайн-платформи для збору пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян для підтримки України, відвідав Київ.

Про візит зірки йдеться у телемарафоні "Єдині новини" в ефірі ТСН.

Лієв Шрайбер / Фото: скриншот з відео

Кореспондент Дмитро Фурдак зустрівся із Лієвом на Південному вокзалі на виставці. Голлівудська зірка прибув до столиці потягом із Польщі.

Лієв Шрайбер / Фото: скриншот з відео

"Одна з платформ, яку я підтримую, називається UKRAINE NEEDS YOU. Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, у цей складний час дуже важливо говорити одне з одним. Можливо для українців це бар'єр, адже українці дуже незалежні люди, та все ж таки із фахівцями варто говорити", – поділився Шрайбер.

Лієв Шрайбер / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у квітні Лієв приїздив на українсько-польський кордон, щоб із благодійною організацією World Central Kitchen готувати гарячі обіди для українських біженців.

Також до України приїхав український футболіст та тренер Андрій Шевченко. Він приїхав до Києва аби зустрітися із Володимиром Зеленським. Ще у травні президент запросив Шевченка стати першим амсабадором UNITED 24. А Шевченко - як один з найвідоміших живих брендів нашої країни - від травня закликає допомогати українцям. Він уже дав кілька інтерв’ю міжнародним медіа, зокрема в Італії та Великобританії, зіграв у доброчинному тенісному матчі та відвідав дітей-переселенців у Польщі. Нині - знову приїхав до столиці і вже сьогодні має зустрітися не лише з Зеленським, а й іншими амбсадорами UNITED 24.

Андрій Шевченко / Фото: скриншот з відео

"Мені дуже приємно бути в моєму рідному Києві. Дуже багато роботи зараз. Ця неділя дуже напружена. Новий файрейзінг – зустріч з президентом. Наскільки я знаю інші амбасадори приїжджають. Ми повинні зустрітися і обговорити майбутнє. Що ми можемо зробити для нашої країни", – прокоментував він.

Нагадаємо, крім Лієва Шрайбера, до України під час війни не побоялися приїхати і чимало інших голлівудських знаменитостей, зокрема, Анджеліна Джолі, Шон Пенн та Бен Стіллер. Всі вони приїздили з однією метою: підтримати, розказати світові про шалені людські втрати в цій війні та героїчний спротив українського народу.

А це тиждень тому – до Києва з візитом завітала американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн.

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