Ірина Федишин поїхала на передову та показала "трофейну" техніку

Виконавиця Ірина Федишин поїхала на передову.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що для неї це була особлива поїздка. Співачка була там, де велися актині бої з російськими окупантами. ЗСУ дали гідну відсіч ворогу та вигнали загарбників.

Окрім того, українські захисників відібрали у ворога цінну техніку, яка нині служить для ЗСУ та допомагає захищати Україну.

"Це була особлива поїздка і зустріч: місця, де точилися складні бої, зруйновані будинки, мости, людські долі… Боляче. Але хлопці дали гідну відсіч і московська орда відступила: шокувала кількість спаленої російської техніки, а також дороговартісні воєнні машини рашистів, які наші хлопці захопили у боях і тепер використовують на свою користь та продовжують боротьбу за Україну", - поділилася Ірина.

До слова, після поїздки знаменитість вирішила зробити подарунок українським захисникам. Вона вирішила присвятити їм свою пісню.

"Після спілкування і почутих зворушливих історій, я повернулася додому і пишу для вас пісню, мої герої", - зазначила Ірина.

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