Оля Цибульська показала свого молодшого брата – фото

У своєму фотоблогу артистка опублікувала знімки з 34-річним Сергієм.

Рідні люди приїхали до бабусі, аби привітати її з днем народження. Цибульські зробили селфі з іменинницею.

Оля Цибульська з братом і бабусею / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Бабулічка, з днем народження", – написала вона.

Зауважимо, днями Володимир Бебешко показав свого старшого брата – відомого співака. Продюсер поділився знімком з Левком Дурком.

Нагадаємо, Оля Цибульська засвітила свого чоловіка, коли була з ним на побаченні. Артистка похизувалася проведеним романтичним вечором з коханим.

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