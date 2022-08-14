Оля Цибульська показала свого молодшого брата – фото

Українська співачка Оля Цибульська показала свого рідного молодшого брата.
У своєму фотоблогу артистка опублікувала знімки з 34-річним Сергієм.
Рідні люди приїхали до бабусі, аби привітати її з днем народження. Цибульські зробили селфі з іменинницею.
"Бабулічка, з днем народження", – написала вона.
Зауважимо, днями Володимир Бебешко показав свого старшого брата – відомого співака. Продюсер поділився знімком з Левком Дурком.
Нагадаємо, Оля Цибульська засвітила свого чоловіка, коли була з ним на побаченні. Артистка похизувалася проведеним романтичним вечором з коханим.
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