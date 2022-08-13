Володимир Бебешко показав свого старшого брата – відомого співака

Відомий український продюсер Володимир Бебешко показав фото зі своїм старшим братом-співаком Леонтієм, який більш відомий як Левко Дурко.

На сторінці у Facebook, Володимир оприлюднив світлину, де рідні люди позували в автівці.

Продюсер постав із патріотичними окулярами у вигляді прапорів України.

Володимир Бебешко та Левко Дурко / Фото: facebook.com/bebesko

Як зазначив знаменитість, він приїхав до брата на Львівщину.

"У брата, на Батьківщині!" – прокоментував Бебешко.

Зауважимо, не так давно Левко Дурко відсвяткував 73-річчя. Співочу кар’єру він розпочав у 40 років. 1989 року він випустив пісню "Їду в Югославію".

Нагадаємо, творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников вдруге одружився. Його обраницею стала продюсерка у компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа.

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