Рейси "водної маршрутки" через Дністровський лиман на Одещині відтермінували

В Одеській області буде курсувати пасажирський катер через Дністровський лиман.

"Водна маршрутка" мала б запрацювати кілька днів тому. Втім, рейси пасажирського судна "Білгород-Дністровський - Овідіополь" відтерміновуються до 16 серпня.

Про це повідомили в Білгород-Дністровській міській раді.

Зазначається, що підприємство-перевізник вирішило перенести рейси пасажирського судна, яке працювало у тестовому режимі, через низький рівень води у Дністровському лимані.

До слова, одночасно на катері "Нібулон експрес" можуть розміститися 54 пасажири. Вартість проїзду коштує 100 гривень в одну сторону. Попередньо, судно буде здійснювати вісім поїдок: чотири - з Білгород-Дністровського та чотири з - Овідіополя.

Як повідомлялося, зерновим коридором з Одещини вирушив уже четвертий караван суховантажів. На бортах було 60 тис. тонн кукурудзи та 3,5 тис. тонн пшениці вийшли з "Чорноморського" та "Південного" портів. Один із зерновозів прямує до Туреччини, другий - до Ірану.

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