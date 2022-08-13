Фінляндія допоможе у відбудові Чернігівської області

Фінляндія візьме участь у відбудові Чернігівської області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко за результатами чергового діалогу з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

За його словами, сторони домовились про конкретику щодо відбудови Чернігівщини.

"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і уряд, і приватні компанії.Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі", - зазначив він.

Також окремо презентували план будівництва житла для переселенців.

"Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр.Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", - розповів Тимошенко.

Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок.

Нагадаємо, Німеччина восени хоче організувати міжнародну конференцію, на якій обговорюватимуть плани відновлення України.

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