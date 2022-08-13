Финляндия поможет в восстановлении Черниговской области

Сейчас Черниговщина нуждается в быстром восстановлении почти 4,5 тысячи жилых объектов.

Финляндия примет участие в восстановлении Черниговской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко по результатам очередного диалога с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

По его словам, стороны договорились о конкретике по восстановлению Черниговщины.

"Финляндия искренне стремится помочь Черниговщине, над этим работает и правительство, и частные компании. Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети", — отметил он.

Также отдельно представили план строительства жилья для переселенцев.

"Его разработано совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена соответствующая документация. Предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины — по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 7 тысяч долларов за квадратный метр. После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции", — рассказал Тимошенко.

Сегодня Черниговщина нуждается в быстром восстановлении более 4 479 жилых объектов – это 1 029 многоэтажек и 3 231 частный дом.

Напомним, Германия осенью хочет организовать международную конференцию, на которой будут обсуждаться планы возобновления Украины.

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