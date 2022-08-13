Умерла Энн Хеч: актрису отключили от системы жизнеобеспечения

Голливудская актриса Энн Хеч, впавшая в кому после двух ДТП в Лос-Анджелесе, скончалась 12 августа.

Знаменитости, которая известная игрой в фильмах "Шесть дней, семь ночей", "Донни Браско" и "Психо", было 53 года. Она ушла из жизни через неделю после аварии.

Трагическое известие сообщил представитель семьи знаменитости изданию TMZ.

"Мы потеряли яркий свет, добрую и самую радостную душу, любящую мать и верного друга. Энн будет очень не хватать, но она живет. Через ее прекрасных сыновей, ее культовой работы и ее страстной защиты", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа Энн на своем Mini Cooper врезалась в гараж жилого комплекса. Актриса покинула место аварии и затем на скорости 145 км/ч врезалась в жилой дом. Ее машина вспыхнула. Звезда просидела в горящем автомобиле, пока ее не вытащили спасатели.

Актриса получила серьезное повреждение легких, которое требовало искусственной вентиляции легких и ожоги, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. Энн впала в кому.

11 августа родные знаменитости сообщили, что Хеч не выживет. Врачи поддерживали жизнедеятельность ее органов, чтобы установить, можно ли их использовать в донорских целях.

Утром 12 августа звезду отключили от аппаратов. У актрисы осталось двое сыновей.

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