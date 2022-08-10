Владимир Остапчук сообщил о смерти близкого человека

Телеведущий Владимир Остапчук поделился печальными новостями.

В Instagram-stories шоумен рассказал своим поклонникам, что умер очень близкий для него человек. Так что сейчас Остапчук срочно едет в свой родной город – Умань.

"Умер близкий человек. Срочно еду в Умань", — поделился шоумен.

Владимир Остапчук сообщил о потере близкого человека / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, кроме этого, Остапчук решил пока не давать никаких подробностей. Жена шоумена – Кристина Горняк – пока тоже не давала никаких комментариев на этот счет. В настоящее время она находится в Братиславе.

Напомним, недавно стало известно, что скончалась британско-австарийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. Звезда, которая была безумно популярна в 70-х, ушла из жизни в возрасте 73 лет. Знаменитость 30 лет сражалась с раком.

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