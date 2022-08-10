Срочник Нацгвардии сбил российский штурмовик Су-25 (видео)

Боец срочной службы Нацгвардии сбил российский штурмовик Су-25 во время вражеского налета на Запорожском направлении.

Вражеский самолет был сбит ракетой из ПЗРК "Игла".

Об этом НГУ сообщила в Сети, опубликовав соответствующие видеозаписи.

"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии совершил пуск ракеты с ПЗРК "Игла" по самолету Су-25", – говорится в заявлении.

Так, после поражения враждеской цели за лесополосой произошел взрыв. Также подтверждено падение российского самолета на оккупированной территории. Цель была уничтожена.

"Роковой выстрел произвел собрат уже известного "Запорожского мстителя" — также боец Национальной гвардии срочной службы", — отметили в НГУ.

У рашистов минус еще один штурмовик Су-25 Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии совершил... Опубликована Национальная гвардия Украины Среда, 10 августа 2022 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины срочнику Нацгвардии, сбившему уже шесть самолетов и крылатую ракету врага.

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