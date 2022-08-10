Строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25 (відео)

Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.

Ворожий літак було збито ракетою ПЗРК "Ігла".

Про це НГУ повідомила в Мережі, опублікувавши відповідні відеозаписи.

"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25", – йдеться в заяві.

Так, після ураження ворожої цілі за лісосмугою відбувся вибух. Також підтверджено падіння російського літака на окупованій території. Ціль була знищена.

"Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – зауважили в НГУ.

У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25 Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив... Опубліковано Національна гвардія України Середа, 10 серпня 2022 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України строковику Нацгвардії, який збив уже шість літаків і крилату ракету ворога.

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