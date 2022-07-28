Строковик Нацгвардії збив уже 7 повітряних цілей окупантів

За це президент України Володимир Зеленський присвоїв військовому звання Героя України.

Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий під час брифінгу.

За його словами, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії продовжує знищувати повітряні сил РФ.

"Так, 16 липня ним з ПЗРК було збито крилату ракету, а 17 липня - літак Су-25. Усього на його рахунку - 7 уражених цілей, з них 6 літаків і 1 крилата ракета. До речі, боєць - Герой України", - сказав Надточий.

Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошують. Відомо, що він родом з Івано-Франківської області, а його позивний "Бандит".

Нагадаємо, у Миколаївській області 27 липня ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост", який намагався проводити розвідку українських позицій.

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