У Росії жінка продала свого 7-річного сина, щоб розрахуватись з боргами і догодити новому чоловіку

Мати хотіла продати свого сина, оскільки планувала розрахуватись з боргами та нарікала, що дитина погано ставиться до її нового чоловіка.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Жителька Єкатеринбурга в соціальних мережах побачила повідомлення від жінки, яка шукала нирку для пересадки. Тоді жінка запропонувала їй придбати свого сина. За хлопчика мати просила 300 тисяч рублів.

Мати продаж дитини аргументувала тим, що хлопчик погано ладнає з її новим чоловіком, а також вона планувала розрахуватись з боргами. Проте потенційний покупець дитини звернувся до правозахисників, а ті - до поліції.

Горе-матір затримали, коли вона передавала дитину в нову родину. Її чоловік заявив, що нічого не знав про те, що дружина хотіла продати свого сина від першого шлюбу.

Нагадаємо, у Москві пенсіонерка "здала" сусідку-українку.

Також у Бурятії в РФ шахраї обікрали матір загиблого окупанта. В неї видурили компенсацію за сина у розмірі 7 млн рублів.

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