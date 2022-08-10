В России женщина продала своего 7-летнего сына, чтобы рассчитаться с долгами и угодить новому мужу

Мать хотела продать своего сына, поскольку планировала рассчитаться с долгами и жаловалась, что ребенок плохо относится к ее новому мужу.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Жительница Екатеринбурга в социальных сетях увидела сообщения от женщины, искавшей почку для пересадки. Тогда женщина предложила ей купить своего сына. За мальчика мать просила 300 тысяч рублей.

Мать продажу ребенка аргументировала тем, что мальчик плохо ладит с ее новым мужем, а также она планировала рассчитаться с долгами. Однако потенциальный покупатель ребенка обратился к правозащитникам, а те – в полицию.

Горе-мать задержали, когда она передавала ребенка в новую семью. Ее муж заявил, что ничего не знал о том, что жена хотела продать сына от первого брака.

Напомним, в Москве пенсионерка "сдала" соседку-украинку.

Также в Бурятии в РФ мошенники обокрали мать погибшего оккупанта. У нее выманили компенсацию за сына в размере 7 млн рублей.

Читайте также: