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Беларусь проводит сборы терробороны и военных запасов — Генштаб ВСУ

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Беларусь проводит сборы терробороны и военных запасов — Генштаб ВСУ

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северных границах Украины и Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 10 августа.

С 9 августа этого года в Минске под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси начато проведение сборов с подразделениями территориальной обороны. К ним привлекут военнообязанных запаса.

Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусские военные тренируются стрелять из "Ураганов".

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