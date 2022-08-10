Беларусь проводит сборы терробороны и военных запасов — Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северных границах Украины и Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 10 августа.
С 9 августа этого года в Минске под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси начато проведение сборов с подразделениями территориальной обороны. К ним привлекут военнообязанных запаса.
Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Ранее сообщалось, что белорусские военные тренируются стрелять из "Ураганов".
Читайте также:
- Россия обстреляла центр Бахмута: погибли семь человек, еще шестеро получили травмы
- РФ стащила достаточно техники к границе с Украиной: глава Черниговщины — об угрозе повторного наступления из Беларуси
- В Беларусь снова прилетал российский Ил-76, привезший новую партию ракет: мониторинговая группа предупреждает об опасности