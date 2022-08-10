Эктор Хименес-Браво показал романтику в постели с любимой-украинкой

Повар Эктор Хименес-Браво все чаще рассказывает о своей любимой и показывает ее.

В частности, в своем Instagram ведущий решил еще раз похвастаться любимой-украинкой. Эктор опубликовал фото, на котором он показал романтику с избранницей.

На снимке счастливые влюбленные обнимаются и любуются друг другом. В общем, в сообщении под фото, повар решил поинтересоваться у поклонников, многие ли задаются вопросами, какая именно девушка впала ему в сердце.

Эктор Хименес-Браво с девушкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Давайте проверим, сколько у меня здесь любознательных. Ставь плюс в комментариях, если приблизил фотку, чтобы увидеть, кто она", – поинтересовался Эктор.

Отметим, у парочки отношения уже давно завязались. Впрочем, сам Эктор не торопился афишировать личную жизнь. Он боится, что его публичность может испортить их отношения.

А вот впервые любимую-украинку знаменитость показала в прошлом году. Правда, ее лицо он перестал скрывать только недавно. Впрочем, тогда поклонники повара стали критиковать его за то, что она выглядит слишком юно. Но Эктор объяснил, что она совершеннолетняя.

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