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Лилия Ребрик шокировала пластикой и вспомнила свое гимнастическое прошлое

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Лилия Ребрик шокировала пластикой и вспомнила свое гимнастическое прошлое

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась видео, где продемонстрировала несколько танцевальных элементов из гимнастики.

Лилия Ребрик ошеломила поклонников своей пластикой.

На странице в Instagram звезда поделилась коротким видео из спортивного зала, куда привела на занятия по гимнастике младшую дочь Полину. Здесь на знаменитость обрушилась ностальгия, ведь в прошлом Ребрик профессионально занималась художественной гимнастикой.

На ролике, который Лилия разместила в фотоблоге, она демонстрирует несколько гимнастических элементов:

"Вспомнила юность. Бывших гимнасток не бывает. P.S. На заднем фоне Поля в мечтах о светлом гимнастическом будущем. Пришла, увидела и понравилось", — подписала видео Ребрик.

В свою очередь, поклонники забросали знаменитость комплиментами: "какой пример вы для дочерей! Я в восторге", "Как грациозно Лилия, браво", "вот так форма".

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