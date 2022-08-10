Через 12 лет Греция выходит из-под финансового надзора Евросоюза

Выход из-под усиленного надзора будет означать больше свободы по реализации экономической политики страны.

С 20 августа Греция выйдет из так называемой системы усиленного наблюдения Евросоюза, это даст стране больше свободы в собственной экономической политике.

Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас, пишет Reuters.

"После 12 лет… тяжелая глава для нашей страны подходит к завершению. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне", – сказал он.

По словам Стайкураса, Афины выполнили большинство политических обязательств и реформ, и их выход был подтвержден письмом от вице-президента Комиссии ЕС Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара Паоло Джентилони.

Выход Греции из-под усиленного надзора будет означать больше свободы в реализации экономической политики и приблизит цель страны вернуть статус "инвестиционного уровня".

После выхода из программы помощи 2018 года Греция полагалась исключительно на рынки для своих финансовых нужд.

Рамки надзора были применены, чтобы обеспечить продолжение принятия мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и структурных реформ для поддержания устойчивого экономического роста.

Напомним, в Евросоюзе обсудят запрет на выдачу виз россиянам: в СМИ назвали сроки.

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