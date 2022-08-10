В Киев привезли еще 16 тел погибших защитников Мариуполя

Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел 16 погибших бойцов, защищавших Мариуполь.

Об этом сообщили в патронатной службе "Ангелы Азова" — единственном официальном благотворительном фонде патронатной службы полка "Азов".

Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.

Напомним, родные военнопленных жалуются, что Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло во время плена у россиян, и какое количество находится в донецких больницах на неподконтрольной Украине территории.

Российские оккупанты 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, как акт публичной казни. Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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