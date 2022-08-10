До Києва привезли ще 16 тіл загиблих оборонців Маріуполя

Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл 16 загиблих бійців, які захищали Маріуполь.

Про це повідомили у патронатній службі "Янголи Азову" - єдиному офіційному благодійному фонді патронатної служби полку "Азов".

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених збігів ДНК.

Нагадаємо, рідні військовополонених скаржаться, що Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло під час полону в росіян, і яка кількість перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній Україні території.

Російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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