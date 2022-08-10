В Кировоградской области раздавались взрывы: глава ОВА сообщил причину

В Кировоградской областной военной администрации прокомментировали информацию о взрывах, о которых активно сообщали телеграмм-каналы днем 10 августа.

Глава области Андрей Райкович объяснил, что на полигоне, неподалеку от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы.

Об этом он написал в Сети.

"Переживать не стоит. На полигоне, неподалеку от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы. Эта работа запланирована еще на 5-7 суток. Поэтому прошу всех вас, сохраняйте спокойствие. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже!", — подчеркнул Райкович.

Стоит отметить, что днем 10 августа в местных телеграмм-каналах сообщалось о взрывах в Кировоградской области. Воздушная тревога не была объявлена на территории области.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что "взрывы на контролируемых Россией территориях – это первые ласточки". Но заверил , что впереди – поражение страны-оккупанты России на поле боя.

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