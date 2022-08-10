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ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків

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ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків

Фото: Getty Images

Російські війська 10 червня вели наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків Донецької області.

Проте окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та відійшли.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Окрім того, на Авдіївському напрямку російські загарбники вели артилерійські обстріли біля самої Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Курахового, Сухої Балки та Красногорівки. 

Поблизу Красногорівки та Мар’їнки, окрім артобстрілів, армія РФ задіяла ще й авіацію. 

Нагадаємо, за даними мапи бойових дій від Міноборони Британії, головні напрямки наступу окупантів зосереджуються на Донбасі. Проте українські військові відбивають штурмові спроби ворога.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
133
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