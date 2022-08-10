Що робити під час деокупації: мешканцям Мелітополя дали чіткі інструкції

Для жителів Мелітополя оприлюднили алгоритм дій, який допоможе залишатися в безпеці під час звільнення міста від окупантів.
Так, мер міста Іван Федоров закликав мешканців уникати місць масового скупчення людей, а також відходити якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, де окупанти розміщують свою техніку. Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, майданчики, де збирають металобрухт, а також залізничні колії.
Про це Федоров повідомив у своєму Телеграмі.
"Збройні сили України вже зовсім поруч. Наші мужні бійці обов’язково звільнять всі тимчасово окуповані території", - наголосив мер Мелітополя.
Міський очільник зазначив, що українські бійці вже третю ніч поспіль не дають "спокійного життя" окупантам, а українська влада розробила інструкцію з 13 кроків на період звільнення захоплених територій.
Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області росіяни будь-якими способами примушують батьків, щоб діти йшли до школи 1 вересня. Крім того, тиснуть загарбники і на вчителів.
Читайте також: