Що робити під час деокупації: мешканцям Мелітополя дали чіткі інструкції

Для жителів Мелітополя оприлюднили алгоритм дій, який допоможе залишатися в безпеці під час звільнення міста від окупантів.

Так, мер міста Іван Федоров закликав мешканців уникати місць масового скупчення людей, а також відходити якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, де окупанти розміщують свою техніку. Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, майданчики, де збирають металобрухт, а також залізничні колії.

Про це Федоров повідомив у своєму Телеграмі.

"Збройні сили України вже зовсім поруч. Наші мужні бійці обов’язково звільнять всі тимчасово окуповані території", - наголосив мер Мелітополя.

Міський очільник зазначив, що українські бійці вже третю ніч поспіль не дають "спокійного життя" окупантам, а українська влада розробила інструкцію з 13 кроків на період звільнення захоплених територій.

Телеграм: Іван Федоров

Телеграм: Іван Федоров

Телеграм: Іван Федоров

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області росіяни будь-якими способами примушують батьків, щоб діти йшли до школи 1 вересня. Крім того, тиснуть загарбники і на вчителів.

ЗСУ влаштували третю пекельну ніч для окупантів у Мелітополі! Іван Федоров у ТСН

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