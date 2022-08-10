Українські гольфістки вперше в історії вибороли "срібло" на престижному турнірі в Угорщині

Збірна України вдало виступила на одному з наймасштабніших турнірів з гольфу European Team Shield Championships, який відбувся з 27 по 30 липня в Угорщині.

Жіноча збірна України з гольфу посіла друге місце на міжнародному чемпіонаті в Угорщині.

Це "срібло" стало найвищою нагородою українського гольфу в історії.

У фіналі українки поступилися збірній Туреччини лише в плейоф одним ударом.

Жіноча збірна брала участь у змаганнях у складі: Ельвіра Растворцева, Марія Федорович, Софія Пилипенко та Єлізавета Растворцева з тренером Русланом Гаркавенко.

Також на чемпіонаті була представлена чоловіча команда від України у складі Івана Маловичко, Андрія Головко, Лева Грінберга та Артема Соколова. Чоловіча команда виграла матч з Ліхтенштейном та посіла 7 місце у чемпіонаті.

Нагадаємо, що жіноча збірна України стала тріумфаторкою шахової Олімпіади-2022 в індійському Ченнаї.

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